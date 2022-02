Vue aérienne de la ville de Bac Giang. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) cherche à accélérer et à améliorer l'efficalité de la mise en oeuvre du programme de l’édification de la nouvelle ruralité en 2022, a fait savoir le vice-président du Comité populaire provincial Lê Ô Pich.

Cette année, Bac Giang s'efforce d'avoir 9 nouvelles communes répondant aux critères de la nouvelle ruralité, 19 autres aux critères rehaussés, portant leur nombre respectif à 147 (sur un total de 184 communes) et à 43, ainsi qu'une commune néo-rurale modèle, a-t-il indiqué.

La province s'emploie également à avoir au moins 25 à 30 produits classés trois étoiles et plus dans le cadre du Programme OCOP (À chaque commune son produit), à porter le revenu moyen annuel par habitant dans les zones rurales à 45 millions de dongs (près de 2.000 dollars) et le taux des résidents ruraux ayant accès à l'eau propre à 78,5 %.

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, Bac Giang prévoit de se concentrer sur l’amélioration des infrastructures rurales et de publier des politiques innovantes, accordant la priorité au développement des infrastructures dans les communes en difficulté.

Des ressources appropriées seront également mises en place pour aider les hameaux, les communes et les districts de la province à atteindre leurs objectifs en matière d’édification de la nouvelle ruralité, a ajouté Lê Ô Pich.

En outre, une attention particulière sera accordée au développement des moyens de subsistance, à l'amélioration des revenus et à la réduction durable de la pauvreté, qui sont les principaux objectifs du Programme de l’édification de la nouvelle ruralité, en encourageant la restructuration des cultures et de l'élevage et la formation de zones agricoles spécialisées. Les politiques et plans d'appui à la production agricole seront également déployés.

Le responsable a déclaré que Bac Giang intensifiera le développement de ses produits clés, typiques et potentiels dans le cadre du programme OCOP, améliorant l'efficacité opérationnelle des coopératives agricoles, stimulant la transformation numérique dans l'agriculture et aidant les agriculteurs à vendre leurs produits sur les plates-formes de commerce électronique.

Cette année, la province s'emploiera également à améliorer la qualité de la formation professionnelle en faveur des travailleurs ruraux tout en encourageant les entreprises à participer à l'offre de formation. En outre, les investissements seront versés dans les installations de protection de l'environnement et la construction d’usines de traitement des déchets.

En 2021, Bac Giang a obtenu des résultats encourageants dans l’édification de la nouvelle ruralité, dépassant la plupart des objectifs et se classant parmi les localités les plus performantes dans la région montagneuse du Nord. Plus de 438 milliards de dongs (près de 19,3 millions de dollars) provenant de différentes sources, ont été mobilisés pour l’édification de la nouvelle ruralité à Bac Giang.

Jusqu’à la fin 2021, la province comptait six unités au niveau de district et 138 communes ayant atteint les critères de la nouvelle ruralité et 23 communes, les critères rehaussés. Le revenu moyen annuel par habitant dans les zones rurales a atteint environ 44 millions de dongs. Le taux de ménagers démunis est tombé à 2,35%, contre 3,5% en 2020.

Le programme cible national d'édification de la nouvelle ruralité a été lancé par le gouvernement vietnamien en 2010 en vue de promouvoir le développement des zones rurales à travers le pays. Le développement des infrastructures, l'amélioration des capacités de production, la protection de l'environnement et la promotion des valeurs culturelles font partie des critères du programme.

Jusqu’en juillet 2021, 64,6% des communes et 29% des districts ou chefs-lieux dans 51 provinces et villes ont répondu aux critères de la nouvelle ruralité. Toutes les communes de 12 provinces et villes sont devenues néo-rurales.-VNA