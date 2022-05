Cérémonie à la New Zealand House à Londres. Photo: VNA



Londres (VNA) - A l'occasion du 132e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a déposé des fleurs à la stèle commémorant le grand leader vietnamien à Newhaven dans le Sussex de l’Est et à la New Zealand House à Londres.



Nguyen Tat Thanh (futur Ho Chi Minh) alla à Newhaven quelque temps après la Première Guerre mondiale. En 2013, à l’occasion de son 123e anniversaire, l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et les autorités de Newhaven ont inauguré une stèle commémorative à l’ouest du port de Newhaven.



La New Zealand House à Londres, un bâtiment de 19 étages, a été construite sur les fondations de l'hôtel Carlton, un hôtel de luxe ouvert de 1899 à 1940, où Nguyen Tat Thanh travailla comme assistant de cuisine pendant son séjour à Londres. L'avant du bâtiment a une plaque placée par l’Association d’amitié Vietnam-Royaume-Uni depuis les années 1990 pour commémorer le Président Ho Chi Minh. -VNA