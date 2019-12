Pékin, 20 décembre (VNA) – Une cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et des 30 ans de la Journée de la défense nationale (22 décembre) a eu lieu à Pékin en Chine avec la participation de nombreux représentants des forces armées locales et des attachés de défense de différents en Chine.

Cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et des 30 ans de la Journée de la défense nationale (22 décembre) à Pékin. Photo : VNA

Lors de la cérémonie qui s'est tenue dans la capitale chinoise, l'ambassadeur du Vietnam, Pham Sao Mai, a brièvement passé en revue la fondation et le développement de l'armée populaire de son pays au cours des 75 dernières années.



D'autre part, il a souligné le rôle de de l'armée populaire du Vietnam comme noyau de tout le peuple dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie du Vietnam et a attribué ses exploits aux grands efforts et à l'esprit combatif, ainsi qu'au soutien des forces armées des pays amis, y compris l'Armée populaire de Libération de la Chine.



Evoquant les liens en matière de défense, le diplomate a souligné leurs progrès incessants, considérés comme l'un des piliers des relations de coopération stratégique intégrale entre les deux Partis et les pays.



D'autre part, il a souligné la coopération efficace entre les marines, les gardes-frontières et les unités militaires dans les zones limitrophes, en particulier après la signature de la Déclaration de la vision commune sur les liens dans la défense jusqu'en 2025; ainsi que le maintien du mécanisme d'échange amical de la défense des frontières.



À cette occasion, le Livre blanc sur la défense du Vietnam 2019 a été présenté, qui reflète les points de vue, les évaluations et les prévisions des situations mondiales, régionales et nationales liées aux défis de la défense du Vietnam, ainsi que réaffirmant l'objectif stratégique de protection de la souveraineté et l'intégrité territoriale.



De même, l’ambassadeur du Vietnam à Pékin a préconisé d'intensifier les échanges de délégations et d'accroître l'efficacité des mécanismes de coopération entre les deux parties, ainsi que d'élargir la collaboration entre les provinces, à côté des relations culturelles, éducatives, la science et l'échange entre les deux peuples.-VNA