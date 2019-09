La présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam, Anjuska Weil. Photo: VNA



Genève (VNA) – Le Parti suisse du Travail, en coopération avec l’ambassade du Vietnam, a organisé le 14 septembre, dans son siège à Genève, une cérémonie de commémoration des 50 ans du décès du Président Ho Chi Minh.

S’exprimant, la présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam, Anjuska Weil, a partagé son amour pour les études sur la vie et l’œuvre du Président Ho Chi Minh. La commémoration du 50e anniversaire de son décès est l’opportunité de rappeler et d’affirmer la valeur théorique et pratique de son Testament, - un document historique inestimable, les élites de l’idéologie, de la morale et d’une noble âme du leader éminent du Vietnam.

L’ambassadeur Le Linh Lan, pour sa part, a insisté sur cette année spéciale où le Vietnam célèbre les 50 ans de son décès et aussi les 50 ans de l’application de son Testament. En appliquant son Testament, les Vietnam a connu des résultats impressionnants. Le Vietnam est ami et partenaire de confiance des pays, membre des nombreuses organisations internationales et multilatérales. Sa position et son rôle sont de plus en plus rehaussés sur la scène internationale, a-t-il précisé.

Selon le président du Parti suisse du Travail, Alexander Eniline, la commémoration des 50 ans du décès du Président Ho Chi Minh vise à témoigner du respect et des sentiments envers le leader éminent des Vietnamiens. Il a rappelé que son parti, au début des années 70, arrivait en tête dans la lutte contre la guerre, le soutien de la libération nationale, dont la résistance du peuple vietnamien contre les agresseurs américains.

A cette occasion, un film documentaire intitulé « Ho Chi Minh-portrait d’un homme » a été projeté, reflétant l’histoire glorieuse de la nation vietnamienne, la vie et l’œuvre du Président Ho Chi Minh. -VNA