La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, remet, à titre posthume, l’insigne “Pour la paix, l’amitié entre les nations”, à Rennie Davis. Photo: thoidai.com.vn

Hanoï (VNA) - Le 15 avril, à Hanoï, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a organisé une cérémonie commémorative de Rennie Davis, un militant pour la paix et un ami fidèle du peuple vietnamien.



Rennie Davis fut un activiste anti-guerre américain qui prit de l'importance dans les années 1960 et 1970. Il eut de nombreuses contributions aux relations et à la solidarité entre les peuples vietnamien et américain. Il fut décédé le 2 février 2021 à son domicile au Colorado, à l'âge de 80 ans.



En commémoration des contributions de Rennie Davis à la paix, à la solidarité, à l'amitié et aux relations entre les peuples du Vietnam et des États-Unis, le Présidium de l'Union des organisations d’amitié du Vietnam a décidé de lui remettre, à titre posthume, l’insigne “Pour la paix, l’amitié entre les nations”, la plus noble distinction de cette Union. -VNA