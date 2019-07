Programme artistique lors de la cérémonie célébrant le 72e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet) tenue à Varsovie (Pologne). Photo: VNA



Varsovie (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Pologne et le club des anciens combattants vietnamiens dans ce pays ont organisé dans la soirée du 27 juillet à Varsovie une cérémonie en l’honneur du 72e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Vu Dang Dung, a souligné le but et la signification de cette Journée avec l’esprist « Quand on boit de l’eau, on pense à sa source ».

Il a également exprimé sa reconnaissance aux contributions importantes des Héros morts pour la Patrie et des invalides et des personnes méritantes.

Une prière pour les Héros tombés pour la Patrie a été également organisée à la pagode de Nhân Hoa à Varsovie.

Exposition de photo sur le général Vo Nguyên Giap et les portraits des Mères héroïnes. Photo: VNA



A cette occasion, s’est tenue une exposition de 50 photos sur le général Vo Nguyên Giap et les portraits des Mères héroïnes. Toutes ces œuvres sont effectuées par le photographe Trân Hông. - VNA