Capture d'écran du website de l'US Express. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des produits de marques renommées telles que Sephora, Victoria's Secret, Lacoste, Nike, Adidas et Coach seront expédiés aux clients vietnamiens plus rapidement et plus facilement que jamais grâce à des entreprises intermédiaires.



Les États-Unis sont le berceau de nombreuses marques connues et appréciées des consommateurs du monde entier, y compris au Vietnam. Cependant, les prix et les délais d'expédition restent des obstacles pour les Vietnamiens. De nombreux sites web américains bloquent l'accès des consommateurs vietnamiens ou facturent des frais d'adhésion, selon Chiên Pham, directeur général de l'entreprise US Express, une entreprise de commerce en ligne spécialisée dans l'achat et l'expédition de marchandises étrangères vers le Vietnam. Il a également déclaré que le paiement et l'expédition pouvaient être compliqués.



"Souhaitant aider les consommateurs vietnamiens à acheter facilement des produits américains chez eux, US Express est né pour améliorer le marché transfrontalier du commerce en ligne sur une plate-forme automatisée", selon lui.



"En quelques clics, les consommateurs vietnamiens peuvent désormais acheter facilement les produits qu'ils aiment, payer automatiquement et suivre le processus d'expédition via notre site" a-t- il ajouté.



Il a partagé que le fait que les envois soient entièrement automatisés, les frais transparents, la vitesse du traitement des commandes et le service de haute qualité sont les points forts de son entreprise. US Express concurrence les entreprises dans le même domaine qui ne sont pas automatisés.



US Express est connecté à Amazon, premier acteur mondial du commerce électronique, avec plus de 400 millions de produits dans différentes catégories. Il est également connecté à Costco, le plus grand entrepôt aux États-Unis qui fournit uniquement des services aux membres.



"US Express se concentre sur le développement de la technologie et est maintenant connecté à six plates-formes de commerce électronique aux États-Unis", a déclaré M.Chiên.



"De plus, nous avons des entrepôts et des bureaux et nous travaillons pour devenir la principale plate-forme de commerce électronique transfrontalière au Vietnam".



Plusieurs challenges sont à relever pour le secteur du commerce en ligne: résister à la tentation d’enregistrer les préférences des clients et changer souplement le taux de change parce que les commandes des clients sont traitées automatiquement. -CVN/VNA