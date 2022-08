Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La culture, le sport et le tourisme sont les contenus de la séance d’interpellations et de réponse aux interpellations tenue mercredi après-midi, dans le cadre de la 14e réunion du Comité permanent de la 15e Assemblée nationale, en cours à Hanoï.



Selon le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung, le secteur de la culture a connu des changements en termes de prise de conscience et d'action. De nombreuses localités ont promulgué des résolutions et investi dans la culture.

La performance obtenue lors des 31èmes SEA Games a apporté un bon effet pour contribuer à la promotion du sport national.

Le ministre a estimé que la pandémie de COVID-19 avait lourdement touché le tourisme. Les dégâts sont énormes car presque toutes les activités ont dû être gelées. Après le 15 mars, le gouvernement a autorisé la réouverture du tourisme, les touristes nationaux ont ainsi augmenté et ont atteint l'objectif fixé.

"Le nombre de visiteurs internationaux est de 950.000 arrivées, soit une multiplication par 10 par rapport à la même période en 2021, montrant que le marché du tourisme commence à se réchauffer", a souligné le ministre. A présent, le tourisme vietnamien cible la Chine, puis la République de Corée et le Japon, mais il doit dépendre toujours des politiques de prévention et de contrôle du COVID-19 de ces pays.

Selon le ministre, les entreprises de voyage ont besoin de temps pour se reconnecter au marché. Les localités doivent également renouveler les produits touristiques pour répondre aux goûts des touristes. Les ministères et secteurs concernés tels que les ministres de la Sécurité publique, des Affaires étrangères, des Transports ... doivent se coordonner pour créer les meilleures conditions pour que les touristes viennent au Vietnam.

"Le tourisme est un secteur économique général nécessitant la participation et la coopération entre des ministères et secteurs.". Le ministre a espéré qu'avec les solutions ci-dessus, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam augmentera. -VNA