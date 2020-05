Le Président Ho Chi Minh à Viet Bac en 1951. Photo d'archives



New York (VNA) – Un colloque virtuel intitulé « La vie, l’idéologie et la carrière de Ho Chi Minh » a eu lieu le 19 mai à New York, en l’honneur du 130e anniversaire de la naissance du grand leader vietnamien.

Cet événement a été organisé par la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, en collaboration avec d’autres organes de représentation du Vietnam aux Etats-Unis, les Associations des étudiants vietnamiens à New York et Boston. Il a réuni une centaine de Vietnamiens à Washington D.C, New York et Boston, sous la présidence de l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies.

Lors du colloque, l’ambassadeur Dang Dinh Quy a partagé plusieurs informations sur la vie, l’idéologie et la carrière du Président Ho Chi Minh, mais aussi ses œuvres littéraires afin d’aider les étudiants à mieux comprendre le grand leader.

Au Laos, la cheffe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Sounthone Sayachak, a affirmé que le Président Ho Chi Minh tenait toujours en haute estime la solidarité et l’entraide entre le Vietnam et le Laos pendant la lutte de libération nationale. « Il considéra la victoire du peuple laotien comme aussi celle du peuple vietnamien », a-t-elle souligné.

En Inde, le professeur Jayachandra Reddy, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est et le Pacifique de l’Université Sri Venkateswara, a déclaré que le monde reconnaît que Ho Chi minh est un dirigeant légendaire du Vietnam. Il a souligné que les Indiens le respectent pour sa direction subtile et sa détermination dans la lutte pour l’indépendance nationale. -VNA