Hanoï, 8 janvier (VNA) – Un colloque sur le développement durable du delta du Mékong pour s’adapter au changement climatique s’est tenu le 7 janvier à Hanoï.

L'eau de mer menace une digue dans la province de Kien Giang (Sud). Photo : VNA

L’événement a été organisé conjointement par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement avec l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam, la Banque mondiale et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Il faisait partie d'événements organisés dans divers pays en réponse au Sommet virtuel sur l'adaptation au changement climatique prévu le 25 janvier et organisé par les Pays-Bas, qui doit lancer un programme d'action d'adaptation complet avec des engagements concrêts en faveur des efforts mondiaux d'adaptation au changement climatique avec une vision 2030.

Les efforts d'adaptation au changement climatique par le gouvernement vietnamien ont été discutés lors du colloque, ainsi que les défis et le soutien pour le delta du Mékong dans les temps à venir.

Dans son allocution, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Le Cong Thanh a appelé les ministères, les secteurs, les localités et les organisations internationales à renforcer la coopération dans l’adaptation aux changements climatiques et le développement durable du delta du Mékong, grenier à riz du pays du Vietnam.

Près de 39% des terres du delta seront submergées et 10% de sa population affectée au cas où le niveau de la mer augmenterait d’un mètre, menaçant la sécurité alimentaire du pays et du monde, a-t-il noté.

Le ministère du Plan et de l'Investissement s'est associé aux agences compétentes pour élaborer un plan directeur pour le delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision 2050 dans une approche holistique, dans un effort pour capitaliser sur le potentiel et les atouts de la région face à la mondialisation et l’intégration économique internationale.

Pour sa part, l'ambassadrice des Pays-Bas au Vietnam Elsbeth Akkerman a déclaré que les Pays-Bas et le Vietnam étant parmi les pays les plus durement touchés par le changement climatique, les deux gouvernements continueront de collaborer et de concevoir des solutions adaptées au changement climatique pour le delta du Mékong et le Vietnam dans son ensemble, elle a ajouté.

Le représentant de la BM s'est également engagé à continuer de travailler avec le Vietnam pour un environnement propre.- VNA