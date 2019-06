Photo d'illustration : Trendingtechnow.com)



Hanoï (VNA) – Selon le journal laotien Vientiane Times, un colloque sur le cloud computing a eu lieu les 20 et 21 juin dans la capitale du Laos, avec la participation de plus de 60 spécialistes de différents pays membres de l’ASEAN et du Japon.



Ce colloque avait pour objet d’étudier des normes pour l’interaction technologique, les politiques et la situation de chacun des pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) dans ce secteur.



Thavisak Manodham, directeur général du Centre laotien d’e-gouvernement, a souligné l’importance des capacités en termes d’interaction technologique dans la région, afin d’éviter l’augmentation des écarts entre les pays membres de l’ASEAN.



Lors du colloque, les spécialistes japonais ont présenté les politiques et réglementations de leur pays afin de favoriser l’amélioration de l’environnement du cloud computing. -VNA