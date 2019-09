Panorama du colloque. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le British Council et le UK – VN Higher Education Network (Réseau d’enseignement supérieur Royaume-Uni – Vietnam) ont organisé le 24 septembre à Hanoï un colloque sur le thème « Assurance qualité pour gérer la réputation et Approche en matière d'assurance qualité transfrontalière de l'éducation transnationale ».

Ce colloque a été organisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, l’Université nationale d’économie (Hanoï), la Cardiff Metropolitan University (Royaume-Uni) et l’Agence d’assurance de la qualité (Quality Assurance Agency – QAA, Royaume-Uni).

Cet événement est le premier d'une série de forums sur les politiques organisés par le British Council et le ministère de l'Éducation et de la Formation, en partenariat avec le UK – VN Higher Education Network. Il a réuni des représentants du ministère de l’Education et de la Formation, du British Council, de plusieurs universités vietnamiennes et britanniques.

Selon des spécialistes britanniques, l’éducation transnationale est une tendance en Asie de l’Est. En 2017-2018, près de 150.000 étudiants dans cette région suivaient des programmes d’éducation transnationale en coopération avec le Royaume-Uni. Ils représentaient ainsi un tiers du nombre total des étudiants suivant des programmes d’éducation transnationale en coopération avec le Royaume-Uni dans le monde.

Au Vietnam, les programmes d’éducation transnationale en coopération avec le Royaume-Uni sont en 3e place en termes de nombre. La coopération entre les deux pays dans l’éducation et l’assurance qualité a permis d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur au Vietnam.

Les participants du colloque ont discuté des réglementations sur l’assurance de la qualité de l’éducation au Vietnam et au Royaume-Uni, ainsi que des normes de qualité du Royaume-Uni pour les programmes d’éducation transnationale. Ils ont également présenté des recommandations pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur au Vietnam. -VNA