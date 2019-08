Panorama du colloque. Photo : VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Un colloque sur l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) a eu lieu le 2 août à Ba Ria-Vung Tau, dans le but d’aider cette province méridionale à saisir les opportunités économiques pour renforcer ses relations avec l’Europe.



Ce colloque a été organisé par le ministère des Affaires étrangères, le Comité populaire de Ba Ria-Vung Tau et la Chambre européenne de Commerce (EuroCham) au Vietnam. Il a réuni une centaine de délégués, dont des hommes d’affaires vietnamiens et européens.



Les participants ont notamment abordé des questions liées aux ports maritimes, aux prestataires logistiques dans les ports, à l’industrie, à l’agriculture de haute technologie et au tourisme moderne, tous étant des secteurs où Ba Ria-Vung Tau pourrait saisir des opportunités entraînées par l’EVFTA. Les autorités locales et les entreprises ont également recherché des mesures propres à attirer davantage d’investissements.



Lors du colloque, Jean-Jacques Bouflet, vice-président de l’EuroCham au Vietnam, a indiqué que les entreprises européennes comptaient mettre en œuvre plusieurs activités de coopération à Ba Ria-Vung Tau dès l’entrée en vigueur de l’EVFTA. Cela a été illustré par la présence d’une quarantaine d’entreprises européennes au colloque.



Nguyen Hong Linh, secrétaire du Comité provincial du Parti, a souligné que Ba Ria-Vung Tau disposait de bonnes infrastructures techniques, de plusieurs ports en eau profonde modernes et capables d’accueillir des navires de 200.000 tonnes, outre de grands potentiels dans le tourisme…



Nguyen Hong Linh a assuré que sa province continuerait d’améliorer son environnement de l’investissement, de créer des conditions propices aux investisseurs et de les aider à relever des obstacles dans leur processus d’activité. -VNA