Ninh Thuan, 9 décembre (VNA) – Les 8 et 9 décembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de Ninh Thuan (Centre), a organisé un colloque international sur la « Préservation et la promotion des valeurs artistiques de la poterie traditionnelle des Cham ».

L’événement a réuni plus de 200 délégués venus des États-Unis, du Japon, de Chine, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, des Philippines, du Bangladesh, des ministères et secteurs concernés et des provinces abritant la minorité Cham.

Ce colloque était destiné à recueillir les opinions des experts nationaux et internationaux, ainsi que des informations et des documents afin de consolider les arguments scientifiques en vue d’élaboration du dossier « Art de la poterie traditionnelle des Cham » qui sera soumis à l’Unesco pour l’inscription à la Liste des patrimoines immatériels nécessitant une sauvegarde urgente.

Lors du colloque, des chercheurs et des scientifiques nationaux et internationaux se sont concentrés sur l'identification et la clarification des valeurs typiques de la poterie des Cham. Ils ont également publié des résultats de recherche sur les relations entre la céramique Cham et d’autres centres de céramique au Vietnam et dans d'autres pays asiatiques.

Par ailleurs, ils ont fait état de la situation de la céramique Cham, affirmé la nécessité d'une protection urgente et proposé des mesures visant à protéger de toute urgence "l'art de la poterie traditionnelle des Cham".

Les participant ont partagé leurs expériences en matière de conservation et de développement des villages de poterie traditionnelle ; d’élaboration de politiques en faveur des artisans ; de planification, de préservation et de mise en valeur des villages de poterie ; de développement du tourisme au sein des villages d’artisanat; de promotion et de revalorisation des valeurs patrimoniales et des produits...

M. Le Van Binh, vice-président du Comité populaire de la province de Ninh Thuan, a déclaré qu’à ce jour, les formalités relatives à l’élaboration du dossier de candidature de l’art de la poterie traditionnelle des Cham étaient quasiment achevées et que les résultats de ce colloque seraient compilés pour compléter le dossier avant de le soumettre à l’Unesco en mars 2019. -VNA