Colloque international "Leadership et politique publique" à HCM-Ville (Photo: VNA)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 28 octobre, à Ho Chi Minh Ville, l’Académie de politique de la 2e région a collaboré avec l’Association vietnamienne des sciences et des experts mondiaux (AVSE Global) pour organiser un colloque international sur le thème "Leadership et politique publique".

Dans son discours d’ouverture, Nguyen Viet Thao, professeur associé-docteur, vice-directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a déclaré que le Vietnam avait connu plus de 30 ans de Renouveau réussi avec de grandes réalisations dans différents domaines, créant une nouvelle position et une nouvelle force pour le pays.

Ces réalisations reflètent la bonne direction du Parti, la gestion efficace des autorités à tous les niveaux. Toutefois, le Vietnam devait encore relever de nombreux défis. Pendant la prochaine période, il devra mettre en œuvre de nombreux objectifs et tâches de grande envergure, dont surmonter le piège des pays à revenu moyen pour devenir progressivement un pays développé, réaliser avec succès l’œuvre d'industrialisation et de modernisation, construire une société de développement durable, défendre fermement la Patrie contre les menaces pesant sur l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté. Cette réalité exige de dirigeants et gestionnaires de tous niveaux du Vietnam d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles visions et de nouveaux modes de fonctionnement dans leur leadership et leur gestion.

Ce colloque a lieu les 28 et 29 octobre et réunit de nombreux experts et scientifiques nationaux et internationaux. Il s’agit d’un forum permettant aux universitaires, chercheurs et décideurs des pays d’échanger des connaissances sur la gestion, le leadership, l’administration et la gouvernance.

Les interventions et séances de discussion du colloque ont porté sur les sujets suivants: Investissement dans les infrastructures urbaines en Asie; Leadership public: défis dans les programmes de recherche et de formation; Ressources humaines: une nouvelle approche pour renforcer la main-d'œuvre qualifiée; Développement durable: de l'élaboration des politiques aux pratiques de leadership; Direction dans la nouvelle ère: transformation et changement; Développement durable: défis entre zones urbaines et rurales; Partenariat public-privé: opportunités et défis pour le Vietnam... -VNA