Livre "American Pilots in Vietnam" en anglais.

Hanoi (VNA) - Le 12 juillet, à Hanoi, a eu lieu la cérémonie de lancement du livre "American Pilots in Vietnam" en anglais (Pilotes américains au Vietnam) ; de mobilisation à collecter des souvenirs, de reliques et de documents relatifs aux anciens combattants du Vietnam et des États-Unis; et de rencontre des témoins historiques de guerre.

Le programme a été organisé conjointement par le magazine Moi Truong va Do Thi Viet Nam (Environnement et Cité urbain du Vietnam), en coordination avec le Centre national des archives III (Département des documents et archives de l'État), le Fonds « Mai mai tuoi 20 » (pour toujours 20 ans), la Maison d’édition The Gioi (Monde) et le groupe d’anciens combattants "Le cœur du soldat", à l'occasion du 24e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (12 juillet), et des 75 ans des relations américano-vietnamiennes (1944 - 2019).

Ont assisté au programme des témoins tels que généraux, héros des forces armées qui ont combattu sur le champ de bataille, d’anciens soldats et vétérans américains…

Selon le Comité d’organisation, le Centre national des archives III, la Revue électronique de l’Environnement et de la Cité urbaine du Vietnam, le Fonds « Mai mai tuoi 20 », le Centre de production des documentaires et des reportages (Télévision du Vietnam), le groupe "Le cœur du soldat" ont collaboré pour déclencher la campagne de collecte, de donation de souvenirs, de reliques et de documents relatifs aux anciens combattants vietnamiens et américains.

Toujours selon le Comité d’organisation, ces dernières années, il y a eu des milliers de souvenirs, de reliques et de précieux documents portant les valeurs humaines et spirituelles relatives aux anciens combattants du Vietnam, qui ont été remis à des musées du Vietnam et aux proches des martyrs dans tout le pays. Cette campagne a été lancée avec le désir de contribuer à la guérison des blessures de guerre, à donner une meilleure vie à ceux qui souffrent encore de la douleur de la guerre.

Mme Tran Viet Hoa, directrice du Centre d'archives nationales III, a déclaré: Les souvenirs, les reliques et les documents offerts seront stockés dans des conditions standard. En même temps, le Centre coordonnera avec les agences et les personnes concernées dans la mise en relation et la recherche d’informations permettant de restituer les souvenirs des soldats vietnamiens actuellement conservés aux Etats-Unis et ceux des soldats américains conservés au Vietnam.

À la fin de la première phase de la campagne, des souvenirs, des reliques, des documents seront rassemblés et exposés dans une série d'expositions organisées conjointement par les centres d’archives vietnamiens et américains dans deux pays, à l’occasion du 45e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam (30 avril). -VNA