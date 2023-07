Un garde-frontière scanne le code QR pour contrôler un frontalier. Photo: VNA

Lang Son, 17 juillet (VNA) - Lancée à la mi-mai, l'utilisation du code QR pour gérer les personnes qui traversent fréquemment le poste frontière de Chi Ma dans la province septentrionale de Lang Son s'est avérée efficace pour enseigner l'ordre, la sécurité et les activités à la porte frontalière.Selon le poste de garde-frontière de Chi Ma, depuis le 15 mai 2023, près de 1.000 cartes avec le code QR ont été émises. En moyenne, 200 à 350 personnes utilisent quotidiennement les cartes pour entrer et sortir de la frontière.Le lieutenant-colonel Tran Quang Thuy, officier technique au poste de garde-frontière de Chi Ma, a déclaré que les cartes d'entrée/sortie avec le code QR sont jointes avec les informations personnelles des utilisateurs, aidant les gardes-frontières à vérifier rapidement et à minimiser la congestion dans les zones de contrôle.Les utilisateurs de cartes QR sont des citoyens vietnamiens qui traversent régulièrement le poste frontière de Chi Ma, des forces compétentes, du personnel d'entreprises logistiques, des organisations et des personnes engagées dans des activités d'importation et d'exportation ou des activités commerciales. Pour faciliter l'élimination des cartes QR, le poste de garde-frontière de Chi Ma a aménagé une salle, de l'équipement et du personnel au porte n°. 2.À la porte, les titulaires de carte sont tenus de montrer leur carte pour le balayage du code QR, qui prend environ une à deux secondes et est 180 fois plus rapide que l'informatisation manuelle des informations.Vu Van Hoa, un représentant d'une entreprise de logistique, a déclaré que les cartes avec code QR aident les entreprises à contrôler leur personnel et leurs travailleurs, en particulier pour gagner du temps lors du chargement et du déchargement des marchandises.- VNA