Photo : tapchitaichinh.vn

Long An (VNA) – Le Comité de gestion des zones économiques de la province de Long An (Sud) vient de signer un certificat d'investissement pour la Sarl Coca Cola concernant la construction d’une usine de boissons d'un capital total de plus de 136 millions de dollars.

Selon Nguyen Thanh Thanh, chef du Comité de gestion des zones économiques de Long An, cette usine, implantée dans le parc industriel de Phu An Thanh, district de Ben Luc, est un grand projet que sa province accueille dès le début de l’année.

Au dernier trimestre 2021, de nombreux grands investisseurs ont également obtenu des certificats d'investissement à Long An.

En 2021, malgré les impacts de l'épidémie de COVID-19, les parcs industriels de Long An ont attiré plus de 490 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), soit une hausse de 26 millions de dollars par rapport à 2020. -VNA