Son Doong est une destination sûre selon CNBC

Hanoï (VNA) - Quy Nhon et Mui Ne sont de belles régions côtières du Centre que peu de gens connaissent et qui sont classées par CNBC comme des destinations sûres après la pandémie.

Selon CNBC, la majorité des visiteurs internationaux au Vietnam se rendent à Hanoï, Ha Long ou Hô Chi Minh-Ville. Ceux qui explorent le Centre s'arrêteront dans des destinations célèbres telles que l'ancienne ville de Hoi An, Da Nang ou Hue, My Son.

Toutefois, le Centre du Vietnam possède de nombreux endroits à explorer et progressivement de plus en plus de stations balnéaires y apparaissent. Quy Nhon est une destination peu connue qui a cependant retenu l'attention des investisseurs, permettant d’attirer des visiteurs internationaux. Pieter van der Hoeven, directeur de marque d'un complexe avec des succursales à Quy Nhon et Mui Ne, a partagé avec CNBC: "Nos deux complexes sont situés dans une destination que peu de gens connaissent, offrant aux visiteurs une expérience paisible à un prix abordable, et pas trop loin de la ville ".

Comme suggéré par CNBC, une autre destination de premier plan au Centre est Son Doong, la plus grande grotte du monde découverte en 2009. Chaque année, seuls 1.000 touristes sont autorisés à la visiter, durant quatre jours et trois nuits.

Grâce à ses succès dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le monde connaît désormais non seulement le Vietnam comme une destination privilégiée par la nature mais aussi sûre - l'un des principaux facteurs influençant les voyageurs internationaux dans leur choix d'une destination en cette période compliquée.

Outre le Centre du Vietnam, les destinations sûres votées par CNBC incluent la Normandie (France), des îles de Grèce comme Iraklia et Lipsi, Kagawa (Japon), Dandenongs (Australie), le Nouveau-Mexique (Etats-Unis), Saba et Saint Eustatius (Pays-Bas). -CPV/VNA