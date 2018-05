Hanoï (VNA) - La cérémonie de clôture du 13e Festival radiophonique national a eu lieu samedi soir à Vinh, chef-lieu de la province de Nghê An (Centre).

Clôture du festival radiophonique national 2018. Photo: VNA



La remise des prix a également été organisée à cette occasion. 20 prix d’or, 53 d’argent, 72 de bronze et 68 prix d’encouragement ont été décernés à des journalistes de différentes radios vietnamiennes. Pour la première fois, il y a un prix destiné aux techniciens.



Vu Hai, vice-président de la Voix du Vietnam, organisateur en chef dudit festival a souligné : «Cette année, la qualité des œuvres est bien meilleure que celle des années précédentes. L’écart entre la radio nationale et celles locales est assez faible. Si la Voix du Vietnam a décroché 8 prix d’or, celles locales en ont gagné 12. Les sujets traités sont très divers. Les reportages qui promeuvent l’entrepreneuriat, la réforme administrative et la lutte anti-corruption ont été appréciés par le jury».



Coorganisée par la radio nationale la Voix du Vietnam (VOV) et la radio-télévision de la province de Nghê An, cette manifestation biennale a vu, cette année la participation des 63 radios et télévisions de l’ensemble du pays. 216 œuvres étaient en lice.



Le prochain festival radiophonique national se tiendra à Dông Thap (Sud) en 2019. -VOV/VNA