Clôture du Festival de Huê 2018. Photo: VNA



Thua Thien-Huê (VNA) - Le Festival de Huê 2018 s'est terminé mercredi soir sur la place Ngo Môn (Porte du Midi) par un beau spectacle et des feux d'artifice.

L'événement, qui a réuni 24 troupes artistiques de 19 pays et territoires des cinq continents, a présenté au public de nombreux programmes imprégnés de l'identité vietnamienne, de la culture de Hue et de différentes cultures dans le monde.

Sous le thème " Le patrimoine culturel avec l'intégration et le développement : Huê, une destination, cinq patrimoines", le festival a attiré des dizaines de milliers de visiteurs.

La 10e édition du Festival de Hue, un événement important de l'ancienne capitale impériale, s'est clôturée après six jours d'activités passionnantes et impressionnantes, a déclaré Nguyen Dung, vice-président du Comité populaire de la province de Thua Thien-Huê.

Des événements tels que les programmes artistiques "Am vong song Huong" (Les échos de la rivière des Parfums), "Van hien Kinh ky" (Belle culture de l'ancienne capitale), le défilé d'ao dai, le spectacle de rue, etc. ont ravi les visiteurs vietnamiens comme étrangers.

L'événement a été une bonne occasion pour les habitants et touristes de découvrir cinq patrimoines mondiaux de l’UNESCO: les poèmes et textes en hán (caractère chinois) qui ornent les monuments royaux de Huê, le complexe des monuments de l’ancienne capitale impériale de Huê, le nha nhac de Huê (musique de cour), les môc ban (tablettes de bois de la dynastie des Nguyên) et les châu ban de la dynastie des Nguyên (un ensemble de documents administratifs présentant les activités de la gestion d'État des empereurs de la dynastie des Nguyên). -VNA