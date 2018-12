Le 7e Congrès national des délégués de l’Association des agriculteurs vietnamiens. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 7e Congrès national des délégués de l’Association des agriculteurs vietnamiens pour le mandat 2018-2023 s’est achevé le 13 décembre à Hanoï après trois jours de travail.

Prenant la parole, le président de l’association Thao Xuan Sung a annoncé que le congrès adoptait de nombreux documents importants, dont le Rapport du Comité central de l’Association des agriculteurs vietnamiens du 7e mandat avec l’orientation d’«Edifier de l’association sain et puissant et valoriser le rôle de l’association et de la classe des agriculteurs pour une agriculture prospère, des agriculteurs riches et une campagne moderne. »

Il a saisi l’occasion pour appeler les cadres, les membres de l’association, les agriculteurs de faire valoir le patriotisme, l’autonomie, le dynamisme, la créativité pour réaliser avec succès la résolution de l’association, contribuant à la promotion de l’industrialisation et à la modernisation du pays et de l’intégration internationale.

Le congrès a élu un comité exécutif du 7e mandat avec 119 membres représentant près 10,2 millions des agriculteurs de l’ensemble du pays.

Ayant pour thème "Démocratie - Solidarité - Innovation - Intégration - Développement", le 7e Congrès national des délégués de l’Association des agriculteurs vietnamiens a attiré environ 1.000 délégués officiels.

Durant le mandat 2013-2018, l'association a organisé environ 130.000 cours de formation et ateliers sur la promotion de l'industrie, de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, sur l'information et l'accès à Internet,... pour plus de 15 millions de membres et agriculteurs. Elle a construit et transféré avec succès plus de 14.000 modèles et projets d'application de la science et de la technologie dans la production, la transformation et la conservation de produits agricoles, forestiers et aquatiques. - VNA