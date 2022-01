Lors du cérénomie de clôture du 5ème Festival du riz du Vietnam - Vinh Long 2021. Photo: VNA

Vinh Long (VNA) – Après quatre jours, le 5ème Festival du riz du Vietnam - Vinh Long 2021 s'est clôturé dans la soirée du 10 janvier dans la ville de Vinh Long, province éponyme dans le delta du Mékong.

Co-organisée par le Comité central de l'Union des agriculteurs vietnamiens, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire de la province de Vinh Long, l'édition 2021 comportait près de 400 stands, réunissant 665 unités, organismes, entreprises et coopératives. Elle a accueilli plus de 30.000 visiteurs.

Des plats à base de riz et de riz gluant vietnamiens. Photo: VNA

Les principaux événements dans le cadre du Festival comprenaient notamment un atelier scientifique sur le développement de l'industrie du riz, des concours de riz et de plats à base de riz et de riz gluant.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le chef du Bureau permanent du Comité central de l’Union des agriculteurs du Vietnam au Sud, Pham Minh Hung, a déclaré que le 5ème Festival du riz du Vietnam - Vinh Long 2021 revêtait une grande importance dans le développement de la production de riz de haute qualité et les exportations de riz pour assurer l'approvisionnement sur les marchés national et international.

Cette année, le riz LT28 de la société Loc Troi (Loc Troi Group Joint Stock Company) a reçu le Premier prix du concours « Riz délicieux de marque vietnamienne ». -VNA