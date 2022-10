Numéro artistique lors de la cérémonie d'ouverture.

Dien Bien (VNA) - Le 3e Festival des échanges culturels, sportifs et touristiques des régions frontalières Vietnam-Laos s’est clôturé le 3 octobre dans la province vietnamienne de Dien Bien (Nord).



L’événement de trois jours visait à fêter le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays.



La manifestation, riche en activités, a vu la participation de plusieurs troupes artistiques de différentes provinces du Laos et du Vietnam.