Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En près de deux jours de travail, le 2e Plénum du Comité central du Parti (13e mandat) a rempli tous les contenus et programmes prévus.



Le 9 mars au matin, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a prononcé le discours de clôture du Plénum.



Nguyen Phu Trong a déclaré apprécier le sens de responsabilité des participants qui avaient promu la démocratie lors des discussions et présenté de nombreuses idées importantes concernant les rapports et les contenus du Plénum. Il a affirmé que le Bureau politique avait absorbé au maximum les opinions valables et donné des explications sur divers problèmes.



Le Comité central a approuvé avec un grand consensus la résolution du Plénum. Il a souligné que la détermination du contenu du programme de travail pour l’ensemble du mandat devrait suivre la Résolution et les documents du 13e Congrès national du Parti, en mettant l'accent sur la concrétisation et la direction de la mise en œuvre des six tâches clés.



Nguyen Phu Trong a indiqué que le Bureau politique devrait envisager et apporter rapidement des modifications en cas de nécessité pour s’adapter à la situation réelle. Le dirigeant a annoncé qu’après ce Plénum, le Bureau politique dirigerait de toute urgence des études pour élaborer un plan détaillé pour mettre en œuvre la Résolution et assurer une bonne application du programme de travail pour l’ensemble du mandat, approuvé par le Comité central.



Concernant la présentation de candidats aux postes principaux de dirigeant, Nguyen Phu Trong a souligné que le Comité central en avait discuté démocratiquement, avait soigneusement étudié la question et choisi l’option la plus raisonnable dans les conditions existantes et était parvenu à un consensus très élevé.



Lors de ce Plénum, le Comité central a voté pour présenter des candidats aux postes de président du Vietnam, de Premier ministre, de président de l'Assemblée nationale.



Le secrétaire général du Parti et président vietnamien a insisté sur la nécessité de se concentrer sur l’élaboration des plans et programmes de mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, tout en poursuivant les préparatifs des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026. -VNA