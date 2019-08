Hanoi, 15 août (VNA) – Des centaines d’élèves et leurs parents de l’Ecole primaire d’amitié Khmer-Vietnam Tân Tiên ont participé le 15 août à la cérémonie de clôture de l’année scolaire 2018-2019.

Photo : Baoquocte

Située dans le district de Chhba Ompal, en banlieue de la capitale cambodgienne de Phnom Penh, l’Ecole primaire d’amitié Khmer - Vietnam Tân Tiên est considérée comme la deuxième maison des élèves issus des enfants de familles vietnamiennes démunies expatriés.



Construite par l’Association des Cambodgiens d’origine vietnamienne, cet établissement est consacré à répondre aux besoins d’apprentissage et de compréhension de la culture vietnamienne chez les enfants vietnamiens de 2ème et 3ème générations dans le contexte où leur vie quotidienne enregistrait diverses difficultés et lacunes.



Grâce à l’assistance des autorités locales comme à l’aide financière de l’Association des Cambodgiens d’origine vietnamienne au service de l’amélioration des équipements et infrastructures de cette école, l’apprentissage des élèves est déjà facilité.

L’Ecole a reçu l’aide considérable du Comité d'État chargé desVietnamiens résidant à l'étranger et de l’Ambassade du Vietnam au Cambodge ces dernières années.

L’Ambassade du Vietnam au Cambodge a hautement apprécié les efforts d’enseignement et d’études des enseignants et élèves de l’Ecole et s’est engagé à continuer d’aider cette Ecole pour l’avenir des enfants de la communauté des Cambodgiens d’origine vietnamienne. - VNA