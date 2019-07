Cérémonie de clôture de la colonie de vacances d’été pour les jeunes Viêt kiêu, dans la soirée du 24 juillet, à Phan Rang – Thap Cham, province de Ninh Thuân (Centre). Photo: VNA



Ninh Thuân (VNA) – La colonie de vacances d’été pour les jeunes Viêt kiêu 2019 s’est clôturée dans la soirée du 24 juillet dans la ville côtière de Phan Rang – Thap Cham, province de Ninh Thuân (Centre).

Lancée en 2004, la colonie de vacances d’été des jeunes Viêt kiêu a attiré depuis ses débuts environ 2.000 jeunes d'origine vietnamienne venus de plus de 30 pays et territoires du monde entier.

L’événement de cette année, qui s’est tenu du 10 au 26 juillet, a réuni 150 jeunes en provenance de 28 pays et territoires.

Les jeunes participants, âgés de 16 à 24 ans, ont visité des sites culturels et historiques à Hanoï et dans les provinces de Thai Nguyen (Nord), Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Quang Ngai, l’ancienne ville de Hoi An et la ville de Da Nang au Centre…

Ils ont participé à des activités caritatives et à des rencontres avec des jeunes de Thai Nguyen, Quang Ngai et Ninh Thuan.

Des jeunes venus de nombreux pays ont participé à cette colonie de vacances d'été. Photo: VNA



Le camp a aidé les jeunes Viet Kieu à mieux comprendre le Vietnam, leur pays d’origine, et à améliorer leur pratique de la langue vietnamienne.

Lors de la cérémonie de clôture, Luong Thanh Nghi, vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens à l’étranger du ministère des Affaires étrangères, a assuré que plusieurs événements seraient organisés dans les temps à venir pour rapprocher les jeunes Viet kieu de leur pays d’origine. -VNA