Hanoï, 9 octobre (VNA) - La 8e réunion ministérielle de l'ASEAN sur les minéraux (AMMin 8), qui s'est déroulée sous forme de téléconférence, s'est terminée le 8 octobre en publiant une déclaration commune sur le plan d'action de coopération minière de l'ASEAN (AMCAP).

Photo : VNA

Les ministres participants ont convenu que la 2e phase de l'AMCAP pour 2021-2025 se concentre sur la promotion des investissements nationaux et internationaux dans toutes les composantes de la chaîne de valeur minérale, l'application des principes de développement minier durable et les efforts visant à accroître la participation et les contributions des partenaires, et le renforcement des capacités humaines, institutionnelles et techniques en matière de gestion minière, entre autres.Ils ont déclaré que de nouvelles stratégies et des outils efficaces doivent être conçus pour mettre à niveau la base de données et le système d'information sur les minéraux de l'ASEAN (AMDIS) afin de soutenir une promotion plus active des investissements et le développement de données géologiques complètes et de haute qualité et de cartes des ressources.Dans son discours de clôture, le vice-ministre vietnam ien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Quy Kien, a souligné qu'en ce qui concerne les problèmes régionaux et internationaux émergents, il est nécessaire que la centralité de l'ASEAN soit maintenue et promue dans le but de stimuler le dialogue, la coopération et la création d'un une structure régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles.L' AMmin 8 continue d'affirmer la force de la solidarité, la résilience et la capacité de s'adapter avec souplesse aux défis, a-t-il déclaré.Le responsable a noté qu'avec le désir d'unir le bloc pour le développement, les participants ont discuté et convenu de nombreuses mesures drastiques et pratiques pour promouvoir la coopération afin de surmonter les défis auxquels l'ASEAN est confrontée, maintenir l'élan de coopération et donner des orientations à la communauté de l'ASEAN pour qu'elle se développe plus fort pour vraiment devenir le cœur de la région.Les ministres participants s'attendent à ce que Brunei organise la réunion des hauts officiels de l'ASEAN sur les minéraux (ASOMM), qui est prévue pour 2022 et le Cambodge accueillera l'AMmin 9 en 2023.- VNA