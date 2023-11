Séance de clôture de la 6e session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong à la séance de clôture de la 6e session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA

Conférence de presse sur les résultats de la 6e session de la 15e Assemblée nationalePhoto: VNA

Hanoï (VNA) – La 6e session de la 15e Assemblée nationale s’est clôturée mercredi matin 29 novembre à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.Dans son allocution de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a déclaré qu'après 22,5 jours de travail sérieux, urgent, scientifique, démocratique et responsable, la 6e session de la 15e Assemblée nationale a achevé son programme fixé.L’Assemblée nationale a adopté sept lois, huit résolutions. Elle a également discuté et donné des avis sur huit autres projets de loi et a adopté la résolution de la 6e session, a-t-il noté.Selon lui, lors de la 6e session, l’Assemblée nationale a soigneusement examiné et adopté la Résolution sur le plan de développement socio-économique, les prévisions budgétaires et le plan d'allocation du budget de l’Etat pour 2024. Les députés ont donné des avis sur le Plan d'investissement public 2024 et le rapport d'évaluation à mi-mandat sur les résultats de la mise en œuvre des plans quinquennaux pour la période 2021 - 2025 en matière de développement socio-économique, de restructuration économique, d'investissement public à moyen terme, de finances nationales, d'emprunt et de remboursement de la dette publique. Ils ont également évalué le plans financier, budgétaire et d’investissement public pour la période 2024-2026 et les résultats de la mise en œuvre de la résolution N° 43/2022/QH15 sur les politiques de l'exercice financière et monétaires pour soutenir le Programme de reprise et de développement socio-économique.Pour 2024, - une année charnière, importante pour la mise en œuvre réussie des tâches de l'ensemble du mandat, Vuong Dinh Hue a souligné la nécessité de continuer à donner la priorité à la promotion de la croissance économique, au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle l’inflation et à la garantie des grands équilibres de l’économie.Le président de l’Assemblée nationale a demandé de continuer à perfectionner des institutions, lois, mécanismes, politiques, plans nationaux, régionaux, sectoriels et provinciaux, à simplifier des procédures administratives et à accélérer la construction des infrastructures socio-économiques.Concernant le travail législatif, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que son organe avait examiné et voté pour l'adoption de deux résolutions juridiques et sept projets de loi : la Loi sur l'identité, la Loi sur le commerce immobilier (modifiée), la Loi sur les forces participant à la défense de la sécurité et de l'ordre locaux, la Loi sur le logement (modifiée), la Loi sur la gestion et à la protection des ouvrages de défense nationale et des zones militaires ; la Loi sur les ressources en eau (modifiée), la Loi sur les télécommunications (modifiée).L’Assemblée nationale a exercé la supervision suprême sur la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale concernant les Programmes cibles nationaux sur l'édification de la Nouvelle Ruralité pour 2021-2025, la réduction durable de la pauvreté pour 2021-2025, le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses pour 2021-2030. Elle a approuvé une résolution sur les résultats de la supervision thématique avec de nombreux contenus, recommandations et solutions importants pour améliorer l'efficacité des Programmes cibles nationaux.L’Assemblée nationale a mené des séances questions-réponses sur la mise en œuvre d'un certain nombre de résolutions de la 14e Assemblée nationale et depuis le début de la 15e Assemblée nationale jusqu'à la fin de la 4e session sur la supervision thématique et les séances questions-réponses.