Panorama de la 41e session du Comité central du Parti du peuple cambodgien. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – La 41e session du Comité central (CC) du Parti du peuple cambodgien (PPC) du 5e mandat s'est clôturé le 20 décembre à Phnom Penh, après trois jour de travail.

Lors de la conférence de presse après la session, les porte-paroles du PPC, Chhim Phalvorun et Suas Yara, ont déclaré que la CC avait discuté et adopté des résolutions du CC du PPC du 5e mandat et du gouvernement ; et défini des orientations et objectifs pour les temps à venir.

En particulier, la CC du PPC a élu sept nouveaux membres du Comité permanent, ce qui porte à 37 membres au total.



En outre, elle a également élu Ek Nas Ol, membre du CC du PPC, au poste du président de la Commission centrale d'inspection du PPC.

Lors de cette réunion, un certain nombre d'importantes décisions et politiques du PPC et du gouvernement cambodgien.

Ces politique portent sur la promotion de la mise en œuvre réussie du 4e période de la stratégie de quadrilatère du gouvernement dirigé par le PPC selon quatre objectifs stratégiques : maintenir d'une croissance économique d'environ 7% par an; créer plus d'emplois pour les habitants, notamment les jeunes; réduire le taux de pauvreté en dessous de 10% et empêcher les gens de retomber dans la pauvreté; continuer à renforcer les capacités de l'administration publique centrale et locale.

La 41e session du CC du PPC du 5e mandat a eu lieu du 18 au 20 décembre à Phnom Penh, sous l'égide de Samdech Techo Hun Sen, président du PPC et Premier ministre cambodgien, et de Samdech Heng Samrin, président d'honneur du PPC et président de l'Assemblée nationale cambodgienne. -VNA