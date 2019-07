Cérémonie de remise des prix. Photo : VNA VNA

An Giang (VNA) – La 20e course nationale de cyclisme féminin Coupe de Télévision de An Giang s’est achevée le 18 juillet dans cette province méridionale.

Les « maillot jaune » et « maillot blue » sont tous deux revenus à Kim Huyn-ji de l’équipe sud-coréenne Seoul Cycling Team. La Sud-Coréenne Gu Sung-eun et la Malaisienne Ju Pha Som Net se sont terminées respectivement 2e et 3e.

Par équipes, le premier prix est revenu à Seoul Cycling Team, le deuxième à l’équipe philippine Navy Womens Team et le troisième à Malaysia National Cycling de Malaisie.

La 20e édition de la course annuelle comprenait six étapes d'une longueur de plus de 550 km dans 12 provinces et villes du Delta du Mékong. Neuf équipes vietnamiennes et quatre équipes de République de Corée, d'Australie, de Malaisie et des Philippines y ont participé.

Selon Nguyên Van Lên, directeur de la Station de radio-télévision de An Giang, cet événement sportif a pour but de promouvoir l’activité sportive, ainsi d’élargir les échanges internationaux et de populariser les images du Vietnam auprès d'amis étrangers. -VNA