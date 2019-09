Des individus et des groupes ayant des contribution active et impressionnante à la communauté honorés lors Journée internationale des volontaires 2019. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La Journée internationale des volontaires 2019 a eu lieu dimanche 29 septembre à Hanoi, destinée à appeler les jeunes à unir leurs efforts pour faire face au changement climatique.

Cet événement annuel a été co-organisé par Volunteers for Peace Vietnam (VPV) et le Centre d’études sur le développement durable (CSDS), avec le soutien de Irish Aid et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam.



L’événement a attiré environ 1.200 personnes, dont des volontaires de plus de 30 pays et territoires et des représentants d’organisations non gouvernementales.



Il a servi de forum pour discuter et partager des informations et des idées tout en encourageant les actions ayant un impact positif sur l’environnement et la communauté, en vue de la réalisation des 17 objectifs de développement durable de l’ONU.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Dôn Tuân Phuong, directeur du CSDS, a déclaré que cet événement était le rendez-vous des volontaires de nombreux pays pour partager leur expérience et en apprendre davantage sur la culture de leurs nations respectives.



En réponse aux sommets de l’ONU cette année, nous appelons les jeunes à agir pour lutter contre le changement climatique afin de protéger notre planète. Nous pensons que de nombreuses petites actions créeront de grands changements, a-t-il souligné.



En plus de sensibiliser le public aux questions environnementales et de changement climatique, cette journée a également permis de collecter des fonds pour un projet d’école adaptée aux enfants.



Ce projet vise à fournir aux zones défavorisées des infrastructures éducatives de base, telles que des installations scolaires, de l’eau potable et des terrains de jeux, avec des équipements en matériaux recyclés, afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable n°4 - garantir une éducation de qualité, sans exclusion, équitable, avec possibilités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie.

Également lors de l’événement, la finale des prix «Jeunes facilitateurs du changement» 2019 a eu lieu. Les prix récompensent les groupes qui apportent une contribution active et impressionnante à la communauté et affirment l’engagement des jeunes vietnamiens envers le règlement des problèmes sociaux dans le monde. – VNA