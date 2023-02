Parc éolien à Bac Lieu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié un plan d'action sur la réponse de son secteur au changement climatique et la croissance verte.



Selon ce plan d’action pour 2030, avec vision pour 2050, la réponse au changement climatique est une tâche importante du secteur de l'industrie et du commerce. Plus précisément, l'adaptation au changement climatique est une tâche centrale et de longue haleine. Et la mise en œuvre de l'objectif de « zéro émission nette » est considérée comme une opportunité de se développer vers une économie à faibles émissions de carbone, conformément aux conditions nationales et aux tendances internationales.



La réponse au changement climatique est la responsabilité de toutes les organisations et de tous les individus du secteur industriel et commercial. Le plan exige également que des mesures pour répondre au changement climatique doivent être intégrées dans tous les programmes, plans, schémas et stratégies de développement du secteur.

Des jeunes de Khanh Hoa plantent des palétuviers dans les mangroves le long de la lagune de Thuy Trieu. Photo: VNA



L'objectif du plan est que d'ici 2030, les énergies renouvelables dans le mix énergétique national atteigne environ 15 à 20 % et 25 à 30 % d'ici 2045, et que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d'électricité soient d'environ 42 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2050.



Le plan encourage les modèles économiques vers une croissance verte, les mesures visant à minimiser les dommages dus aux impacts du changement climatique sur les ouvrages, les infrastructures de l'industrie et du commerce, les modes de production et de consommation durables dans ce secteur… Par ailleurs, 85% des supermarchés et centres commerciaux utiliseront des emballages respectueux de l'environnement pour remplacer progressivement les emballages plastiques jetables, difficilement décomposables.

En outre, les politiques et textes juridiques appliqués au secteur de l’industrie et du commerce seront mis à jour, modifiés et complétés pour répondre aux exigences de la gestion étatique concernant le changement climatique et se conformer aux pratiques internationales.



Parallèlement à l’amélioration de la capacité d'adaptation au changement climatique des établissements et installations énergétiques, industriels et commerciaux, des mesures de contrôle des émissions de gaz à effet de serre seront mises en place. De plus, le plan vise à soutenir et promouvoir dans les industries l'application et le transfert de technologies à faible émission de carbone…-VNA