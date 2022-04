L'ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - L'ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie, a déclaré que son pays était très préoccupé par le changement climatique dans la ville de Can Tho en particulier et le delta du Mékong en général et avait soutenu la mise en œuvre de nombreux projets sur le changement climatique pour cette région.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion d’une visite dans le delta du Mékong, l’ambassadrice Robyn Mudie a indiqué que son pays avait investi depuis l’an 2000 environ 650 millions de dollars australiens dans de nombreux projets tels que les ponts de Cao Lanh et My Thuan, ainsi que de nombreux projets agricoles et de résilience au changement climatique. Elle a affirmé que beaucoup de bon résultats avaient été obtenus.



Selon la diplomate, la partie australienne se concentre actuellement sur des projets qui améliorent la productivité et la résilience environnementale dans le delta du Mékong. Plus précisément, l'Australie aide à resserrer les liens entre les aquacultures pour améliorer la productivité et la rentabilité. Il s'agit d'un projet important car il amène les producteurs individuels dans un environnement collaboratif, les aidant ainsi à maximiser leur productivité.