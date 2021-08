Photo d'illustration : vtv.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances vient de publier une circulaire concernant les obligations des organisations et des particuliers dans les investissements étrangers sur le marché boursier vietnamien.



Selon cette circulaire numérotée 51/2021/TT-BTC, les investisseurs étrangers et leurs représentants commerciaux doivent s'assurer que les transactions d'investissement sur le marché boursier vietnamien, ainsi que les transactions effectuées par des personnes ou groupes d'investisseurs étrangers concernés, ne sont pas destinées à créer de fausses offre ou demande, ni à manipuler les cours des actions...



Les investisseurs étrangers sont tenus de déclarer, payer et finaliser les taxes, frais, charges et prix des services liés aux activités boursières au Vietnam conformément à la loi vietnamienne. Ils doivent remplir l'obligation de déclarer leur propriété et de divulguer des informations sur les transactions boursières conformément à la loi sur la divulgation d'informations sur le marché boursier...



Les entreprises boursières et les organisations économiques dont les investisseurs étrangers détiennent plus de 50 % du capital social, lorsqu'elles fournissent des services à des investisseurs étrangers, doivent respecter pleinement les dispositions légales sur les valeurs mobilières et le marché des valeurs mobilières...-VNA