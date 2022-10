Hanoi (VNA) – Le 6e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat est entré vendredi 7 octobre dans sa 5e journée de travail.

Vue de la séance d’ouverture du 6e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat. Photo: VNA

Dans la matinée, le Comité central du Parti a discuté en plénière du Rapport sur la situation socio-économique, du budget de l’État pour 2022, du plan prévisionnel de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2023 et du plan des finances et du budget de l’État pour la période 2023-2025. Le membre du Bureau politique et Premier ministre Pham Minh Chinh a, au nom du du Bureau politique, dirigé les débats.

Dans l’après-midi, le Comité central du Parti a discuté en groupe du Projet d’orientation de la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Le Bureau politique s’est par la suite réuni pour se prononcer sur la réception et l’explication des contenus discutés par le Comité central du Parti sur le Projet de continuation de l’édification et du perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période, le Projet de bilan des 15 ans de mise en œuvre de la résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat sur la poursuite du renouvellement de la modalité de direction du Parti vis-à-vis des activités du système politique, le Projet de continuation de l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation nationales d’ici 2030 avec une vision squ’en 2045. – VNA