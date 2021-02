La zone Midtown à Phu My Hung, àHô Chi Minh-Ville.

Hanoi (VNA) - La pandémie de COVID-19 a fortement secoué le secteur des entreprises et l’immobilier n’y a pas échappé. La Sarl Jones Lang LaSalle souligne cinq tendances industrielles en 2021 qui soutiendront la croissance.

Le marché immobilier au Vietnam mûrit et les acheteurs sont de plus en plus soucieux d'un cadre de vie sain et durable pour investir. Les promoteurs sont sensibles à cet aspect des choses en proposant des emplacements avantageux, bien équipés, sans nuisances causées par une urbanisation non maîtrisée.

Trang Bùi, directeur senior du marché vietnamien pour Jones Lang LaSalle (JLL), a déclaré qu’il était possible d’offrir un large éventail de types de logements à une grande variété d'acheteurs. Ainsi, chaque bâtiment doit être conçu sur mesure pour chaque groupe spécifique sur la base de son harmonie globale.



Par exemple, dans la zone urbaine de Phu My Hung, dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, les promoteurs construisent des appartements avec services hôteliers de petite superficie mettant le client au cœur du projet. Pendant ce temps, d’autres futurs propriétaires se voient proposer de grandes unités dans des bâtiments situés dans des zones calmes.



Le télétravail et ses changements



Le télétravail a permis aux entreprises d’adopter de nouveaux modèles de travail. Paul Fisher, directeur général de JLL Vietnam, a déclaré que le travail à domicile se développe dans le monde entier et que les nouvelles technologies aideront les entreprises à continuer à fonctionner efficacement.



Pourtant, certains clients de JLL utiliseront toujours des bureaux pour développer leurs activités commerciales. Car les employés doivent encore travailler directement avec leurs collègues, leurs supérieurs hiérarchiques ou leurs clients. C'est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les bureaux jouent toujours un rôle central dans la vie de l'entreprise, contribuant à créer une interaction entre les employés et un lien solide avec la direction.



Le commerce électronique stimule la logistique



JLL estime que le commerce électronique est un moteur de la demande immobilière logistique. Le Vietnam est actuellement l'un des marchés de commerce électronique connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Ces dernières années, la chaîne d'approvisionnement s’est concentrée de plus en plus sur le service aux consommateurs et la rapidité de livraison a toujours été l'un des principaux facteurs dans les décisions d'achat.



Avec la situation instable de la pandémie, de nombreux clients choisissent de faire leurs achats en ligne, ce qui augmente la demande de chambres froides pour les aliments et autres produits essentiels.



Par rapport aux opérations logistiques traditionnelles, le commerce électronique utilise trois fois plus de main-d'œuvre et nécessite trois fois plus d'espace pour les entrepôts. Cela stimule la demande croissante des investisseurs pour l'immobilier industriel dans le monde entier.



Garder toujours une direction "verte"



Alors que les fonds financiers se resserrent, les initiatives environnementales font partie des plans de développement de nombreuses entreprises. Malgré les temps difficiles, les entreprises et les investisseurs continueront à faire des choix "verts", pour un avenir durable.



Selon JLL, dans le secteur de l'immobilier, les immeubles à forte cote ESG (cote environnementale, sociale et gouvernance d'entreprise) peuvent connaître jusqu'à 33% de hausse des loyers par rapport aux immeubles non certifiés. Le secteur immobilier doit jouer un rôle important dans la création d'un environnement réduisant au minimum la pollution. -CVN/VNA