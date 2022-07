Des gardes-frontières de Binh Thuan cherchent les membres du bateau de pêche BTH 97478 TS perdu le contact. Photo: VNA

Binh Thuân (VNA) – Cinq membres d’équipage du bateau de pêche BTh 97478 TS en détresse ont été secourus vendredi 22 juillet vers 11h00, selon le Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage de la province de Binh Thuân (Centre).



Ils ont été repérés sur un bateau-panier par le cargo Buffalo en route pour la Chine depuis l’Egypte alors qu’ils dérivaient à environ 214 milles à l’est de la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa, à environ 344 milles au nord-est de Vung Tàu, a-t-il précisé.



Le Centre de coordination des recherches et secours maritimes de la région n°3

a demandé au Buffalo de se dérouter vers Nha Trang pour déposer les rescapés pour autant que leur état de santé soit relativement stable.



Le BTh 97478 TS avec 15 travailleurs à son bord voguait le 10 juillet à environ 84 milles au nord-ouest de l’île de Phu Quy, province de Binh Thuân, avant que le contact soit rompu à 05h07.



Les premières informations disponibles ont indiqué que le bateau a coulé dans dans une mer démontée, ses 15 membres d’équipage sont contraints de s’évacuer en catastrope sur deux petites embarcations rondes de survie.



Trois d’entre n’ont pas survécu après plusieurs de dérive vers l’archipel de Truong Sa. Le 19 juillet à 13h10, le bateau de pêche BD 96935 TS a découvert un bateau-panier sur lequel se trouvaient quatre membres d’équipage du BTh 97478 TS. – VNA