Dà Lat (VNA) – La ville de Dà Lat, dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre, avec ses paysages poétiques et romantiques, est le lieu idéal pour les amoureux. Ci-dessous, une liste des bons endroits pour la Saint-Valentin.

Située à environ 6 km de Dà Lat au nord-est, la Vallée de l’Amour est l’un des sites les plus romantiques de la ville. Elle se trouve dans un écrin de verdure parsemé de fleurs multicolores et de pinèdes odorantes, avec le lac Da Thiên, la colline de Vong Canh. Un lieu de rêve pour profiter pleinement de doux instants aux côtés de votre bien-aimé(e).

Le plateau de Lang Biang: Ce nom est né de l’histoire d’amour de K’lang et de H’biang selon une légende des K’Ho. Le mont Lang Biang, plus haut sommet de Dà Lat, offre de nombreuses possibilités de pique-nique et d’immersion dans une nature sauvage, mais aussi de découverte de la culture des ethnies locales. Une destination intéressante le jour de la Saint-Valentin.