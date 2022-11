Photo : www.vnu.edu.vn

Hanoï (VNA) – Le Vietnam compte cinq établissements d'enseignement supérieur figurant dans le classement 2023 des meilleures universités du monde (Best Global Universities), a annoncé récemment le magazine d'actualité américain U.S. News & World Report.

Il s’agit de l'Université Ton Duc Thang (223e), de l'Université Duy Tan (317e), de l'Université nationale de Hanoï (970e), de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville (1.116) et de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (1.570e). En plus, selon ce classement, l'Université nationale de Hanoï (970e) se classe à 258e rang en Asie.

Le classement 2023 des meilleures universités du monde a été effectué auprès de 2.165 universités appartenant à 95 pays dans le monde, dont 943 en Asie.

Best Global Universities évalue les établissements d'enseignement supérieur selon 13 indicateurs axés sur la réputation et la qualité de la recherche grâce à l'analyse de données scientifiques publiées par Clarivate Analytics InCites.

Seuls les établissements d'enseignement supérieur ayant publié au minimum 1.250 articles entre 2016 et 2020 sont pris en compte. Les experts participant à l'évaluation des travaux de recherche sont des auteurs sélectionnés dans la base de données de Web of Science, qui comprend le Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) et Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).-VNA