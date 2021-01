La neige couvre un tronçon du col d’Ô Quy Hô, dans la province de Lai Chau. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - La neige est tombée les 10 et 11 janvier dans la commune montagneuse d’Y Ty, district de Bat Xat, sur le mont du col d’Ô Quy Hô et sur le mont Fansipan, dans le chef-lieu de Sa Pa, à Lao Cai.

La commune montagneuse d’Y Ty de cette province septentrionale est actuellement recouverte d’une couche de neige de 15 cm d'épaisseur.

La neige est un phénomène rare au Vietnam tropical et n'est observée que dans la région montagneuse du Nord en hiver. À ce titre, il attire de nombreux visiteurs curieux, souvent surnommés «chasseur de neige». Cependant, ce phénomène météorologique cause des problèmes pour l'agriculture et les transports.

Le froid vif devrait se maintenir dans des localités montagneuses du Nord jusqu’au 20 janvier. La neige continuerait à tomber à Y Ty et dans la chaîne de montagnes Hoang Lien Son, ainsi qu’à Sa Pa.

Un agent de circulation guide des conducteurs sur une route glissante . Photo: VNA

Le 11 janvier, le Département de la police des Transports, revelant du ministère de la Sécurité publique, a annoncé que quelques tronçons de la Nationale 4D, traversant les provinces de Lao Cai et Lai Chau, étaient gelés.

Au km 100 + 100, les forces compétentes ont dû interdire aux camions, tracteurs et bus de plus de 30 places de se déplacer en direction de Lao Cai à Lai Chau. Au km 91 + 600, elles ont arrêté tous les véhicules pour les informer de la route gelée et leur recommander de changer la direction pour assurer la sécurité.

Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, une nouvelle vague de froid frapperait le Nord et quelques localités au Centre septentrional à partir du 17 janvier. Après le 20 janvier, la température commencerait à augmenter. -VNA