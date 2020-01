L’année 2019 est considérée comme une année réussie pour l'industrie du cuir et de la chaussure du Vietnam. Photo: DNVN

Lors d’une cérémonie récapitulative de l'Association vietnamienne du cuir et de la chaussure (Lefaso), le président Nguyen Duc Thuan a déclaré qu'en 2019, les exportations de l'industrie vietnamienne de la chaussure ont connu une croissance régulière, maintenant un avantage concurrentiel sur les marchés dits «traditionnels». L'accord CPTPP, mis en vigueur début 2019, aide le secteur à étendre ses activités en Amérique avec des marchés potentiels tels que Mexique, Canada, Chili et Pérou.«Outre la croissance des exportations élevée et de nouveaux marchés, l'industrie du cuir et de la chaussure conserve ses marchés traditionnels , ce qui permet au secteur de surmonter les fluctuations du marché, avant l'impact de la guerre commerciale américano-chinoise, afin d’atteindre l’objectif de 22 milliards d’USD d’exportations», a souligné Nguyen Duc Thuan.Plus précisément, entre janvier et novembre 2019, les exportations nationales aux Etats-Unis de chaussures se sont établies à 7,41 milliards d’USD ( 13%) ; en UE, à 5,42 milliards ( 7,2%) ; en Chine, à 1,78 milliard ( 19,3%) ; au Japon, à 1,25 milliard ( 13,8%) ; en Corée du Sud, à 672 millions ( 15,5%). Ces 5 marchés ont représenté 82% du chiffre d'affaires total à l'exportation de cette filière.Les entreprises d'IDE restent le principal pilier des exportations. En 11 mois, elles ont exporté pour 15,1 milliards d’USD de chaussures et sacs, soit 75,8% du total, dont 12,56 milliards de chaussures et 2,45 milliards de sacs.L’année 2020 sera aussi une année difficile pour les exportations vietnamiennes de chaussures en raison notamment les tensions commerciales américano-chinoises et celles entre les États-Unis et d'autres partenaires commerciaux en Europe et en Inde.L'industrie du cuir et de la chaussure vise 24 milliards d’USD d’exportations, dont 20 milliards pour les chaussures et 4 milliards pour les sacs. - CVN/VNA