Photo: VNA

Quang Ninh (VNA), Le groupe du charbon et des industries minières du Vietnam (TKV) a fixé l’objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 123.880 milliards de dongs (plus de 5,38 milliards de dollars) et un bénéfice de 3.000 milliards de dongs en 2021.

Pour atteindre cet objectif, le groupe a proposé 12 mesures concrètes dont intensifier l’application des sciences et technologies pour améliorer la productivité et la qualité des produits ainsi qu'accélérer la mise en œuvre des projets importants, chercher de nouveaux investissements…

En 2020, le chiffre d’affaires du TKV est estimé à 123.425 milliards de dongs, son bénéfice à plus de 2.600 milliards de dongs. Le groupe a versé 19.300 milliards de dongs au budget d’État.

TKV a produit 38,47 millions de tonnes de charbon brut, importé de 9,65 millions de tonnes et vendu 42 millions de tonnes. -VNA