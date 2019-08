Photo: Internet

Tra Vinh (VNA) – Le Fonds international de développement agricole (IFAD) a accordé à la province de Tra Vinh (Sud) une aide non remboursable d'un montant de plus de 126,5 milliards de dongs, soit près de 5,5 millions de dollars, pour l’aider à mettre en oeuvre le projet d'adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong (AMD Tra Vinh) pour la période 2014-2020.

Ce projet est doté d’un fonds total de plus de 522 milliards de dongs : 126,5 milliards de dongs d’aide non remboursable, de 233,5 milliards de dongs de prêt et près de 79,5 milliards de dongs de fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien.

L'objectif est d'aider les habitants locaux à améliorer leurs capacités d'adaptation au changement climatique et de créer des moyens de subsistance durables pour les pauvres en zone rurale dans la situation de conditions environnementales changeantes.

L’IFAD a pris des mesures stratégiques telles que soutien financier et assistance technique directe aux entreprises, et créé en même temps des conditions et un environnement favorables pour les entreprises rurales. -VNA