Hanoi, 17 juillet (VNA) - Un championnat par équipe de golf amateur d’Asie du Sud-est 2019 se tiendra dans la province de Vinh Phuc du 24 au 27 juillet.

Truong Chi Quan sera l'un des représentants du Vietnam au prochain championnat par équipe de golf amateur d’Asie du Sud-est (Photo: golfplus.vn)

Ce sera la première fois que le Vietnam organise un événement de golf amateur de niveau régional.Y participeront 156 golfeurs de 12 pays et territoires- Brunei, Cambodge, Hong Kong, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Thaïlande et pays hôte. Ce tournoi de quatre jours aura lieu sur le parcours de golf et hôtel du lac du héron, à 45 km du centre-ville de Hanoi.Quatre catégories sont prévues. La Coupe Putra, l’événement principal, sera destinée aux golfeurs amateurs de 16 ans et plus; la Coupe de la ville de Lion aux garçons de moins de 16 ans; la Coupe Santi aux femmes de plus de 16 ans; et la Coupe Kartini aux filles de moins de 16 ans.Ce tournoi aidera les golfeurs à se préparer aux Jeux de l’Asie du Sud-est (SEA GAMES) 2019 prévus cette année aux Philippines, selon Pham Thanh Tri, secrétaire général adjoint de l’Association de Golf du Vietnam.Il a ajouté que l'équipe vietnamienne visait une troisième place.L'année dernière, des joueurs thaïlandais avaient remporté la Coupe Putra et la Coupe Kartini. Les philippines avaient remporté la Coupe Santi et le Myanmar, pays hôte, la Coupe de la ville de Lion.Ce championnat par équipe de golf amateur d’Asie du Sud-est a été organisé pour la première fois en 1961 par l’ancien Premier ministre malais Tunku Abdul Rahman dans le but de renforcer les liens entre les golfeurs de la région. C'est le plus grand tournoi de golf amateur en Asie du Sud-Est. - CPV/VNA