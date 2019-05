Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La finale du Championnat du monde de billard à trois bandes à Hô Chi Minh-Ville a lieu du 24 au 26 mai à la Maison des compétitions Nguyên Du, dans le 1er arrondissement. Le vainqueur recevra 16.000 euros.

Trân Quyêt Chiên est un des prétendants au titre de champion 2019.



Le Championnat du monde de billard à trois bandes à Hô Chi Minh-Ville entre dans le cadre des tournois officiels de l’Union mondiale de billard (UMB). Cette année, il voit la participation de 149 joueurs venus de 17 pays et territoires d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie.



Après quatre jours de pré-éliminatoires (du 20 au 23 mai), le Vietnam compte huit joueurs en lice - Ma Minh Câm, Nguyên Trân Thanh Tú, Nguyên Duc Anh Chiên (groupe B), Duong Anh Vu, Ngô Dinh Nai (groupe C), Trân Quyêt Chiên (groupe F), Trân Duc Minh (groupe G) et Nguyên Quôc Nguyên (groupe H) - qui affronteront 24 autres, dont 15 qui ont gagné des pré-éliminatoires.



Il s'agit des meilleurs joueurs du pays hôte: Trân Quyêt Chiên (champion de la Coupe du monde 2018, champion d’Asie 2019), Nguyên Quôc Nguyên (N°11 mondial), Ngô Dinh Nai (N°14 mondial), Ma Minh Câm (N°23 mondial), Duong Anh Vu (N°33 mondial).



Leurs adversaires sont de premier rang mondial comme Jaspers Dick (Pays-Bas - N°1 mondial), Caudron Frédéric (Belgique - N°2 mondial), Semih Sayginer (Turquie - N°4 mondial), Merckx Eddy (Belgique - N°5 mondial), Tasdemir Tayfun (Turquie - N°6 mondial) ou encore Cho Jae Ho (République de Corée - N°7 mondial).



La valeur totale des récompenses s’élève à 106.000 euros. Le champion recevra 16.000 euros (plus 80 points), le deuxième 10.000 euros (+ 54 points) et le troisième 6.000 euros (+ 38 points). Les joueurs qui se sont arrêtés au dernier tour de qualification ont reçu 500 euros. -CVN/VNA