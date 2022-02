Au Salon international de l'automobile de Thaïlande 2021. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - L'industrie automobile thaïlandaise prévoit de produire 1,8 million de véhicules cette année, dont un million pour l'exportation.

Selon la Fédération des industries thaïlandaises (FTI), la production automobile de ce pays en 2021 a connu une hausse annuelle de 18% pour atteindre plus de 1,6 million de véhicules. Les exportations ont bondi de 30%. Rien au mois de décembre 2021, les exportations ont atteint leur plus haut niveau depuis neuf mois, avec 101.307 véhicules, en hausse de 2,5% par rapport à novembre et de 48% par rapport à la même période l'an précédent.

Les médias locaux ont cité des propos de Noriaki Yamashita, président de la société automobile Toyota en Thaïlande, prédisant que les ventes de voitures sur le marché domestique de Thaïlande cette année pourraient atteindre 860.000 véhicules, en hausse de 13,3% par rapport à l'année dernière. - VNA