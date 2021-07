Hanoi (VNA) – Bac Ninh est la plus petite province du pays, célèbre pour ses chansons folkloriques Quan ho et la statue en bois de Quan Âm aux mille yeux et aux mille bras datant de plus de 350 ans.

- Bac Ninh (822,7 km²) est la plus petite province du pays. Non seulement célèbre pour ses chansons folkloriques Quan ho, Bac Ninh est également une destination touristique spirituelle reconnue avec de anciennes pagodes.

A côté des pagodes Dâu, Phât Tich, il y a la pagode But Thap construite au 17ème siècle, qui conserve encore de nombreuses belles œuvres, notamment la statue en bois de la déesse Quan Âm (Avalokitesvara en sanscrit) aux mille yeux et aux mille bras datant de plus de 350 ans.

Photo: disanvanhoathuanthanh



- Hà Nam (860,5 km²) est l'endroit où le tambour de bronze Ngoc Lu a été découvert, datant de plus de 2.500 ans (culture de Dông Son). Hà Nam abrite également la pagode Tam Chuc, la plus grande du Vietnam, située dans le district de Kim Bang.

Photo: Vietravel

- Hung Yên (926 km²) est une province qui conserve encore des milliers de reliques historiques et culturelles célèbres telles que les temples Da Hoa et Da Trach associées à la légende de Chu Dông Tu - princesse Tiên Dung.

Le complexe de reliques Phô Hiên prouve une époque prospère de cette terre. La province a également comme spécialité le longane, connue comme le "roi des espèces de longane".

Photo: Tran Viet Anh

- Vinh Phuc (1.238,6 km²) est une terre ancienne, et avec Phu Tho, l’un des premiers lieux d’implantation des Vietnamiens. Ici se trouve un complexe de paysages naturels célèbres : parc national de Tam Dao, cascade de Ban Long, lac Dai Lai, lac Lang Ha...

De nombreux vestiges historiques et culturels portent des marques historiques et spirituelles telles que: site de Tây Thiên, tour Binh Son, temple de Trân Nguyên Han, site archéologique de Dông Dâu...

Photo: Ngoc Thanh

- Dà Nang (1.285,4 km²) est considérée comme "la ville la meilleure où vivre au Vietnam". Elle est le centre reliant 3 patrimoines culturels mondiaux : l'ancienne capitale de Huê0, l'ancienne ville de Hôi An et le sanctuaire de My Son. Le pont d’Or de Dà Nang a été sélectionné comme l'une des 7 "nouvelles merveilles".

Photo: Hien Phung Thu/Shutterstock



- Ninh Binh (1.378,1 km²), située à l'extrémité sud du delta du fleuve Rouge, relie le nord à la région Centre par la majestueuse chaîne de montagnes Tam Diep. Ninh Binh est connue pour l’ancienne capitale de Hoa Lu, associée à trois dynasties: Dinh, Lê et Ly.

Le complexe paysager de Trang An a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel et naturel mondial, en plus, il possède également des centaines de sites historiques, culturels et pittoresques tels que parc national de Cuc Phuong, Tam Côc - Bich Dông, Dich Long, Van Trinh, cathédrale en pierre de Phat Diêm...

Photo: James Cao



- Cân Tho (1.409 km²) est connue sous le nom de Tây Dô, soit la capitale de la région Sud-Ouest il y a plus de cent ans. La ville est célèbre pour ses immenses vergers dans le district de Phong Diên associés aux fraises de Ha Chau ou au marché flottant de Cai Rang formé au début du 20e siècle.

Photo: Khanh Tran

Les destinations que les touristes ne peuvent pas manquer sont le quai de Ninh Kieu, le "jardin des cigognes" de Bang Lang, l'ancienne maison de Binh Thuy... - CPV/VNA