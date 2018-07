Des camarades brûlent des baguettes d'encens à la mémoire des anciens jeunes volontaires tombés au champ d’honneur pour défendre la frontière du Sud-Ouest du pays. Photo: VNA



Tay Ninh (VNA) – Une cérémonie de prière à la mémoire des Héros morts pour la Patrie a eu lieu dimanche le 22 juillet devant le site commémoratif des jeunes volontaires morts pour la Patrie de Hô Chi Minh-Ville dans le district de Ben Cau, province de Tay Ninh. Ces héros sont des jeunes volontaires tombés au champ d’honneur pour défendre la frontière du Sud-Ouest du pays.

L’événement a vu la participation des familles des Héros morts pour la Patrie et de plus de 300 anciens jeunes volontaires de Ho Chi Minh-Ville.

En avril 1977, les Khmères Rouges ont commencé à massacrer des Vietnamiens dans les provinces frontalières au Sud-Ouest. Les cadres et jeunes en banlieue de Ho Chi Minh-Ville et ceux des provinces voisines étaient volontaires pour se battre et ou servir la logistique. Sur ce champ de bataille, 99 jeunes volontaires se sont sacrifiés. Le 22 juillet a été choisi comme la journée d’anniversaire de la mort de tous ces jeunes volontaires.



S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste de la force des jeunes volontaires de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Huu Phong, a exprimé sa grande fierté sur les bonnes pratiques de ses prédécesseurs.



Les jeunes générations de la ville sont prêtes à valoriser ces belles traditions, contribuant à la réalisation des tâches de développement socio-économique confiées par le Parti et le gouvernement, a-t-il déclaré. -VNA