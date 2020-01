Quang Ninh, 11 janvier (VNA) - Une cérémonie pour célébrer le 20e anniversaire de la reconnaissance de la baie d'Ha Long comme site du patrimoine mondial naturel par l'UNESCO aura lieu le 12 janvier dans la ville d'Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).

La Baie d'Ha Long. Photo : VNA

Selon la vice-présidente du comité populaire provincial Vu Thi Thu Thuy, il s’agit d’un événement majeur d’une importance cruciale pour le développement de la province de Quang Ninh en général et de la ville de Ha Long en particulier.



La baie d'Ha Long a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en tant que patrimoine naturel mondial (17/12/1994).

Six ans plus tard, en 2000, le paysage a été honoré pour la deuxième fois lorsqu'il a été reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial naturel pour sa valeur géologique et géomorphologique exceptionnelle.



En 2009, il a été classé monument national spécial par l'ancien Premier ministre Nguyen Tan Dung.

La baie d’Ha Long (en vietnamien "descente du dragon") est située à environ 180 km de Hanoi. Elle est longée par une côte de 120 km et marquée par 1.969 îles karstiques.

En 2011, la baie a été élue en tant qu'une des sept Nouvelles merveilles naturelles du monde. C'est l'une des principales attractions touristiques du Vietnam.

Au cours des 20 dernières années, la baie d'Ha Long a accueilli près de 20 millions de touristes nationaux et internationaux, ce qui en fait l'un des principaux centres touristiques du Vietnam et de la région, tout en élevant Quang Ninh dans une position stratégique importante et en contribuant à la formation d'une clé triangle économique de la région du Nord.-VNA